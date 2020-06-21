Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 30-го тура.

Реал пожалует в гости к Реалу Сосьедад, чтобы воспользоваться осечкой Барселоны и выйти на первое место.

Реал Сосьедад — Реал

21 июня, 23:00, стадион Реале Сегурос, Сан-Себастьян. Арбитр встречи – Хавьер Эстрада.

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Реал Сосьедад не лучшим образом вернулся после карантина — сперва ничейный результат против Осасуны, а после поражение от Алавеса. Теперь на пути очень сложное испытание Реалом, которое может и вовсе серьезно отбросить команду из борьбы за Лигу чемпионов. Отступать некуда, а потому набирать очки нужно с любым соперником.

Реал же здорово идет по турнирной дистанции после возобновления чемпионата и имеет все шансы выйти на первое место в случае победы. Мадридцы уверенно разобрались сперва с Эйбаром, а затем и с Валенсией. Подопечные Зинедина Зидана не всегда увозят очки из Сан-Себастьяна, но при текущих предматчевых раскладах все выглядит оптимистично.

Тем не менее, легкой прогулки не будет, Реал Сосьедад располагает непростым графиком в конце сезона и отставание от зоны Лиги чемпионов перед ними может стать нерешаемой проблемой. В любом случае, поединок будет очень интересным. Баски просто не умеют отсиживаться в обороне, а потому устроят сопернику "теплый прием".

У басков под вопросом участие в поединке Эдегора, что может стать большой проблемой. У Реала же нет серьезных проблем при формировании состава, особенно учитывая, что в обойму вернулся Асенсио, да еще как! Ждем, что подопечные Зинедина Зидана минимум дважды огорчат соперника и прервут его беспроигрышную домашнюю серию.

Под вопросом: Эдегор, Гевара — Мариано

Не сыграют: Барренчеа, Сангальи, Сальдуа — Начо, Йович, Васкес, Иско, Мариано

Интересные факты:

Реал забил минимум два гола в 19 из 23 матчей против Реала Сосьедада во всех соревнованиях.

Реал не проигрывает в 18 из 20 последних матчей в чемпионате Испании.

Реал Сосьедад не проигрывает в последних пяти домашних матчах в Ла Лиге.