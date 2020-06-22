Испания

Хавбек "желтой субмарины" снова в строю после более, чем трех лет лечения.

Матч против Севильи в 31-м туре чемпионата Испании стал знаковым для капитана Вильярреала Бруно Сориано – он вышел на поле впервые с 21 мая 2017 года.

Таким образом, он пропустил из-за травм 1128 дней. Хавбек перенес несколько операций на колене.

Сориано вышел на поле вместо Пако Алькасера на 88-й минуте, а на 90+3 заработал желтую карточку.

Вот как Бруно приветствовала команда после матча:

Sí, ganar es muy importante, pero que tu gente te reciba así... 😍



¡Te lo mereces, capitán 💛!



Así ha sido la ovación que se ha llevado Bruno Soriano en el vestuario tras su esperado regreso. #VuelveBruno



👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 pic.twitter.com/Lr78w5EY9P — Villarreal CF (@VillarrealCF) June 22, 2020

36-летний Сориано всю свою карьеру выступает за Вильярреал. Он является рекордсменом по количеству матчей за "подводников" – 317.