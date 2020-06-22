Хавбек "желтой субмарины" снова в строю после более, чем трех лет лечения.
Бруно Сориано, Getty Images
22 июня 2020, 23:41
Матч против Севильи в 31-м туре чемпионата Испании стал знаковым для капитана Вильярреала Бруно Сориано – он вышел на поле впервые с 21 мая 2017 года.
Таким образом, он пропустил из-за травм 1128 дней. Хавбек перенес несколько операций на колене.
Сориано вышел на поле вместо Пако Алькасера на 88-й минуте, а на 90+3 заработал желтую карточку.
Вот как Бруно приветствовала команда после матча:
36-летний Сориано всю свою карьеру выступает за Вильярреал. Он является рекордсменом по количеству матчей за "подводников" – 317.