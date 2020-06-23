Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка чемпионата Испании.

Барселона собирается реабилитироваться за ничейный результат против Севильи, который стоил ей первого места, в игре против Атлетика.

Барселона — Атлетик

Вторник, 23:00, Барселона, стадион Камп Ноу. Арбитр встречи — Хесус Хиль Мансано.

Барселона вернулась после карантина двумя уверенными победами: сперва была обыграна Мальорка (4:0), а затем и Леганес (2:0) Однако после этого "сине-гранатовые" не смогли набрать три очка в поединке против Севильи, из-за чего команда Эрнесто Вальверде потеряла первое место, отдав сопернику важнейшее преимущество.

Теперь каталонской команде нельзя совершать даже минимальную осечку и нужно ждать подобный ход от Реала. Атлетик, в свою очередь, находится в середине турнирной таблицы, имея 42 очка после 30 сыгранных поединков. Ничья с Атлетико, с Эйбаром и минимальная победа на Бетисом — таков послужной список басков после выхода из карантина.

Атлетик вряд ли на что-то претендует в чемпионате Испании, хоть и до седьмого еврокубкового места всего пять очков. Кажется, баски единственная команда Ла Лиги, у которой впереди не "какое-то число финалов", а один, главный, в Кубке Испании против Реала Сосьедад.

Не ждем от поединка обилия забитых голов. Не похоже, что Атлетик сможет отобрать очки, а потому "сине-гранатовые" на своем поле наберут три балла с комфортным счетом. С первых минут ждем появление Луиса Суареса, а также Артура Мело. Баски сыграю в три защитника и попытаются словить Барселону на контрвыпаде.

Интересные факты:

Барселона не проигрывает в последних 27 домашних матчах в Ла Лиге.

Барселона не пропускает в последних четырех матчах Ла Лиги.

Атлетик не пропускает в последних трех поединках против Барселоны во всех соревнованиях.

Не сыграют: Дембеле, Роберто, Де Йонг, Бускетс — Берчиче