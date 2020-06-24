Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка 31-го тура.

Реал примет Мальорку в рамках чемпионата Испании и попытается набрать три очка.

Реал — Мальорка

Среда, 23:00, Мадрид, стадион Альфредо Ди Стефано. Арбитр встречи — Марио Мелеро.

Реал по итогам прошлого тура смог получить важнейшее стратегическое преимущество, заняв первое место после осечки Барселоны в игре с Севильей. Подопечные Зинедина Зидана здорово вернулись после карантина, добыв три победы. Причем соперники были не из простых — Реал Сосьедад на выезде, Валенсия дома и Эйбар.

Мадридцам очень важно сохранить свою серию успешных результатов, а соперник к тому предрасполагает. Однако опасаться Мальорку все-таки стоит. Команда борется за выживание, идя на 18 месте с 26 очками, а до ближайшего соперника, Эйбара, дистанция составляет три балла. Более того, Реал проиграл оппоненту в первом круге.

Мальорка не лучшим образом провела поединки после выхода из карантина, однако, стоит отметить, соперники у них были не из простых. "Начинать" пришлось против Барселоны (0:4), а потом гостить у Вильярреала (0:1). Лишь в последнем матче против Леганеса (1:1) наконец-то удалось набрать хотя бы один балл.

Много внимания в последние дни привлекала кадровая ситуация в Реале. Рамос получил повреждение в игре против Реала Сосьедад, но, кажется, восстановится к отчетному поединку, но тренерский штаб его собирается поберечь. Азар тренировался по индивидуальной программе, но перед игрой вернулся в общую группу. Также отметим возвращение Иско.

Не сыграют: Начо, Йович, Васкес, Каземиро — Кутрис, Лумор, Ки

Под вопросом: Иско

Интересные факты:

Реал выиграл восемь из последних десяти домашних матчей против Мальорки во всех соревнованиях.

Реал не проигрывает в последних 15 домашних поединках Ла Лиги.

Мальорка не может победить в 13 из 14 последних выездных матчей.