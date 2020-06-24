Испания

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок чемпионата Испании.

Реал сыграет с Мальоркой в рамках 31-го тура Ла Лиги. Букмекерская компания Parimatch считает шансы "cливочных" на победу значительно выше, чем у соперника.

Так, на триумф команды Зидана коэффициент составляет 1,15, а вероятность успеха гостей оценивается показателем 21,00. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 8,3.

Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на событие "Мальорка не проиграет и ТБ 2.5: да". Вероятность данного события оценивается в показатель 13,5.

Напомним, поединок Реал — Мальорка состоится 24 июня в 23:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.