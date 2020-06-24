Гол Тони Лато оказался решающим в этой встрече.
Осасуна, Getty Images
24 июня 2020, 22:41
В 31-м туре Ла Лиги Осасуна минимально обыграла на выезде Депортиво Алавес благодаря голу левого защитника Тони Лато на 64-й минуте игры.
В следующем туре Алавес сыграет с Атлетико 27 июня, а Осасуна сразится с Леганесом в этот же день.
Алавес – Осасуна 0:1
Гол: Лато, 64.
Алавес: Пачеко – Наварро, Лагуардия, Эли (Марин, 79), Дуарте – Саинс (Мендес, 79), Камараса (Ману Гарсия, 85), Пина, Риоха (Берк, 72) – Лукас Перес, Хоселу.
Осасуна: Эррера – Начо Видаль, Аридане, Давид Гарсия, Лато – Р. Торрес, Ойер, Монкайола (Брашанац, 81), Рубен Гарсия (Эступиньян, 81) – Арнаис (Мерида, 88), Гальего.
Предупреждения: Эли, Мендес – Ойер, Лато, Давид Гарсия.