Испания

"Оружейники" прервали свою серию без побед, которая длилась пять матчей.

Завершился поединок 31-го тура испанской Ла Лиги, в котором Эйбар сошелся в противостоянии с Валенсией на Муниципальном стадионе Ипуруа.

Еще на 16-й минуте встречи опорный полузащитник "летучих мышей" Джоффри Кондогбия во время подачи углового пытался выбить мяч за пределы своей штрафной, но вместо этого поразил собственные ворота.

Этот автогол позволил Эйбару одержать минимальную победу над Валенсией и прервать свою пятиматчевую серию без побед в чемпионате Испании.

Эйбар — Валенсия 1:0

Гол: ... — Кондогбия (АГ), 16

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Бигас, Оливейра, Коте - Леон (Кристофоро, 79), Экспосито, Эскаланте, Орельяна - Шарлес (Энрик, 78), Кике Гарсия (Альварес, 90+3).

Валенсия: Силлессен — Васс (Флоренци, 62), Паулиста, Мангала, Гайя - Ферран Торрес (Гомес, 84), Парехо, Кондогбия, Солер (Гамейро, 46) - Родриго, Гедеш (Черышев, 62)

Предупреждения: Эскаланте, Шарлес, Энрик, Орельяна — Мангала.

На 89-й минуте Мангала заработал красную карточку.