Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс интригующего поединка 32-го тура чемпионата Испании.

Барселона отправится в Виго, где постарается сломить сопротивление Сельты.

Сельта — Барселона

Суббота, 18:00, Виго, Балаидос. Арбитр встречи — Гильермо Фернандес.

Команда, которая ведет борьбу за выживание, встретится с действующим чемпионом Испании и претендентом на золото в текущем сезоне. Может показаться, что особой интриги из-за существенной разницы в классе между командами и нет, но это будет огромным заблуждением. Мало того, что поездки на Балаидосе для Барселоны — из сезона в сезон огромные мучения, так еще и сама Сельта набрала хороший ход. И это в то время, когда Барселона, мягко говоря, не блещет.

"Кельты" по итогам прошлых туров значительно облегчили себе жизнь в контексте борьбы за сохранение прописки, но пока дело не сделано и нужно продолжать отдаляться от критического 18-го места. Семь очков преимущества за семь туров до конца — отличный задел, однако расслабляться ни в коем случае нельзя, что прекрасно понимают в стане Сельты. На Барселону галисийцы всегда настраивались запредельно, а сейчас — и подавно.

Что касается гостей, то Барса продолжает вести борьбу за чемпионство, однако после осечки в игре с Севильей и дальнейших побед Реала теперь каталонцы выглядят явным аусайдером гонки. Конечно же, любая обратная осечка перевернет ситуацию в противоположную сторону, однако если смотреть исключительно на форму претендентов на первое место и календарь, то Реал здесь явный фаворит.

Что касается кадровой ситуации, то здесь есть выбывшие у обоих коллективов. Так, Барсе не помогут травмированный Френки де Йонг и Усман Дембеле, а также дисквалифицированный Серхио Бускетс. Выходит, что в центре поля Сетьен не сможет рассчитывать сразу на двух основных исполнителей. Также под большим вопросом участие в игре Серхи Роберто, который не до конца восстановился после повреждения. Хозяева, в свою очередь, не могут рассчитывать на Серхио Альвареса и Давида Хунку — оба в лазарете.

Обычно аутсайдеры играют против грандов строго от обороны и надеются на ничью, однако это Сельты не касается. Эта команда не будет ставить автобус и постарается показать весь свой атакующий потенциал. А он сейчас очень впечатляющий — Яго Аспас, парочка из той же Барселоны Денис Суарес-Рафинья и другие.

Ожидаем довольно открытый футбол, массу моментов у тех и других ворот и, конечно же, голы. Барсе нужно только побеждать — любой другой результат значительно уменьшит шансы "сине-гранатовых" на чемпионство. Сельта это прекрасно понимает и будет готова наказать соперника в самый неожиданный момент. Будет очень жарко!

Интересные факты:

- Последний раз Барселона выигрывала на Балаидосе в 2015-м году.

- Барселона не пропускала в пяти последних матчах.

- В 6 из 7 последних матчах Сельты было забито не более двух голов.