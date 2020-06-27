Испания

Баски трижды огорчили соперника, пропустив лишь однажды (3:1).

Атлетик принимал Мальорку на своем поле и смог забить дважды в первой половине игры, получив важное преимущество.

Гости отквитали одни гол во втором тайме, но баски сняли все вопросы под занавес матча.

Атлетик — Мальорка 3:1

Голы: Гарсия, 16, Санкет, 24, Вильялибре, 90 — Будимир, 69

Атлетик: Симон — Капа, Альварес, Мартинес, Берчиче — Лопес (Весга, 84), Д. Гарсия — Муниани (Кордова, 62), Санкет (Вильялибре, 75), Вильямс (Де Маркос, 75) — Р. Гарсия (Кодро, 84)

Мальорка: Рейна — Вальент (Гамес, 87), Раильо, Седлар — Посо, Севилья, Баба (Будимир, 46), Родригес, Лаго (Трайковски, 58) — Кубо, Кучо (Пратс, 68)

Предупреждения: Р. Гарсия — Будимир, Раильо