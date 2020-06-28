Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании между двумя командами.
Атлетико - Алавес, twitter.com/LaLigaEN
28 июня 2020, 01:05
На Ванда Метрополитано коллектив Диего Симеоне принимал Алавес.
Хозяева лишь во втором тайме сумели выйти вперед благодаря голам Сауля и Диего Косты, а поздний гол Хоселу с одиннадцатиметровой точки никак не повлиял на конечный результат.
Атлетико – Алавес 2:1
Голы: Сауль, 59, Диего Коста, 73 (с пенальти) – Хоселу, 90+3 (с пенальти)
Атлетико: Облак, Савич, Лоди, Хименес, Триппьер, Коке, Сауль, Корреа (Диего Коста, 57), Томас, Жоау Фелиш (Карраско, 65), Мората (Льоренте, 57)
Алавес: Пачеко, Тачи, Марин (Риоха, 78), Агиррегабириа, Махмуд, Мендес (Дуарте, 62), Фейса, Алеиш Видаль (Хоселу, 62), Пере Понс (де ла Фуэнте, 78), Берк (Камараса, 86), Эли
Предупреждения: Томас, Пере Понс, Марин, Савич, Коке.