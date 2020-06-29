Испания

Маловероятно, что наставник продолжит тренировать каталонскую команду.

Руководство Барселоны склоняется к тому, что Кике Сетьен будет уволен по итогам сезона, сообщает Goal.com.

По информации источника, игроки недовольны 61-летним специалистом – они не всегда понимают его требования, а также разочарованы, что периодически на пресс-конференциях он говорит о конкретных футболистах.

Большинство руководителей каталонской команды поддерживают решение расстаться с тренером.

У Сетьена есть один шанс продолжить работу с Барселоной – выиграть Лигу чемпионов или Примеру.

Отметим, что после победы Реала, Барселона стала второй в текущем первенстве Испании.