Испания

Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.

Хетафе одержал первую победу после возобновления чемпионата. После поражения от Гранады и ничьих с Эспаньолом, Эйбаром и Вальядолидом "асулонес" обыграли Реал Сосьедад. Дубль оформил Хайме Мата, а за Сосьедад забил Аднан Янузай – 2:1.

Хетафе - Реал Сосьедад 2:1

Голы: Мата, 20 (с пенальти), 83 — Янузай, 55

Хетафе: Сориа — Суарес, Эчеита, Чема, Оливейра — Ньом (Этебо, 69), Максимович, Арамбарри, Куку (Хасон, 82) — Дуро (Молина, 68), Мата (Тимор, 90)

Реал Сосьедад: Ремиро — Пачеко (Субименди, 78), Ле Норман, Элустондо (Джуахра, 89) — Монреаль, Субельдиа, Марино, Салуда, Аярасабаль, Янузай (Виллиан Жозе, 79) — Исак (Порту, 67)

Предупреждения: Оливейра, Дуро, Чема, Суарес, Этебо — Исак, Оярасабаль