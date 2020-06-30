Представляем вашему вниманию видеообзор игры Ла Лиги.
Хетафе, Getty Images
30 июня 2020, 09:29
Хетафе одержал первую победу после возобновления чемпионата. После поражения от Гранады и ничьих с Эспаньолом, Эйбаром и Вальядолидом "асулонес" обыграли Реал Сосьедад. Дубль оформил Хайме Мата, а за Сосьедад забил Аднан Янузай – 2:1.
Хетафе - Реал Сосьедад 2:1
Голы: Мата, 20 (с пенальти), 83 — Янузай, 55
Хетафе: Сориа — Суарес, Эчеита, Чема, Оливейра — Ньом (Этебо, 69), Максимович, Арамбарри, Куку (Хасон, 82) — Дуро (Молина, 68), Мата (Тимор, 90)
Реал Сосьедад: Ремиро — Пачеко (Субименди, 78), Ле Норман, Элустондо (Джуахра, 89) — Монреаль, Субельдиа, Марино, Салуда, Аярасабаль, Янузай (Виллиан Жозе, 79) — Исак (Порту, 67)
Предупреждения: Оливейра, Дуро, Чема, Суарес, Этебо — Исак, Оярасабаль