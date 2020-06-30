Испания

Стали известны стартовые составы команд на центральный матч 33 тура Ла Лиги между Барселоной и мадридским Атлетико.

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен предпочел оставить Антуана Гризманна, Анссумане Фати и Мартина Брайтвейта на скамейке запасных на матч против мадридского Атлетико. Он предпочел этим исполнителям Рикарда Пуча, ранее игравшего в центре поля.

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Видаль, Бускетс, Ракитич — Месси, Суарес, Пуч

Запасные: Нето, Пенья, Араухо, Брайтвейт, Гризманн, Кольядо, Артур, Роберто, Мончу, Умтити, Фати, Фирпо

Атлетико: Облак — Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди — Льоренте, Партей, Сауль, Феррейра Карраско — Корреа, Коста

Запасные: Адан, Эрмосо, Триппьер, Гарсия, М. Санчес, Р. Санчес, Лемар, Эррера, Витоло, Фелиш, Мората, Шапонич

Матч Барселона — Атлетико начнется в 23:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.