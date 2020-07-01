Испания

"Сине-гранатовые" допустили очередную осечку, не сумев обыграть команду Диего Симеоне (2:2).

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Барселона — Атлетико 2:2

Голы: Коста, 11 (в свои ворота), Месси, 50 (с пенальти) — Сауль, 19 (с пенальти), 62 (с пенальти)

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Видаль, Бускетс (Фати, 85), Ракитич (Роберто, 63) — Пуч — Месси, Суарес

Атлетико: Облак — Ариас, Хименес, Фелипе, Лоди — Корреа (Витоло, 84), Партей, Сауль, Феррейра Карраско (Лемар, 85) — Льоренте (Фелиш, 69), Коста (Мората, 77)

Предупреждения: тер Штеген, Пике, Месси — Сауль, Фелипе, Коста, Феррейра Карраско, Лемар