Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Реал в поединке 34-го тура чемпионата Испании пожалует в гости к неуступчивому Атлетику.

Атлетик — Реал

Воскресенье, 5 июля, 15:00. Бильбао, Сан Мамес. Арбитр — Хосе Гонсалес. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3.

Атлетик выиграл два последних поединка Ла Лиги — сперва дома разобрался с Мальоркой, а затем оставил Валенсию ни с чем на выезде. Благодаря этим результатам баски поднялись на восьмую строчку турнирной таблицы и теперь вполне могут побороться за седьмое место, на котором находится Реал Сосьедад, имея на четыре балла больше.

Реал продолжает приближаться к чемпионскому титулу матч за матчем. Однако в этом туре мадридцев ждет очень непростой поединок против Атлетика, который традиционно хорошо выступает на своем поле. Кроме того, баски просто обожают давать бой грандам испанского футбола. Мотивация будет запредельная, а желание продлить успешную серию — сильным.

Для Реала будет очень важно не оступиться в отчетном поединке, ведь это одно из самых сложных испытаний на пути к чемпионскому титулу. Наверняка, осечка мадридцев может взбодрить игроков Барселоны и забыть конфликту внутри команды, ведь будет реальная возможность сократить отставание. Психология очень важна.

Ожидаем, что Атлетик доставит массу трудностей подопечным Зинедина Зидана и все-таки сможет отобрать очки. Французский тренер планировал предоставить отдых Рафаэлю Варану, что, очевидно, скажется на надежности оборонительных порядков команды. Также ждем возвращение Азара, который пропустил прошлый поединко.

Интересные факты:

Атлетик не проигрывает в 27 из 30 последних домашних матчах Ла Лиги.

Реал выиграл шесть последних матчей в Ла Лиге.

Реал не проигрывает в девяти последних матчах против Атлетика во всех соревнованиях.

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