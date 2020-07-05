Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок.
getty images
05 июля 2020, 09:25
В поединке чемпионата Испании Реал попытается продолжить свою победную серию, сразившись на выезде с Атлетиком из Бильбао.
Так, компания Parimatch очевидным фаворитом грядущем встречи считает команду Зидана, предлагая на их победу коэффициент 1,76.
Победа хозяев оценивается в 5,10, а ничейный результат будущего поединка награжден коэффициентов 3,70.
Матч Атлетик — Реал состоится в воскресенье, пятого июля. Начало запланировано на 15:00 по киевскому времени.