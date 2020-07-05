Гол Серхио Рамоса с пенальти снова принес мадридцам минимальную победу (1:0).
радость игроков реала, getty images
05 июля 2020, 16:58
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Атлетик — Реал 0:1
Гол: Рамос, 73 (с пенальти)
Атлетик: Симон — Капа, Альварес (Нуньес, 21), Мартинес, Берчиче — Муниаин, Лопес (Весга, 63), Д. Гарсия (Сансет, 78), Кордоба (Де Маркос, 63) — Вильямс (Вильялибре, 78), Р. Гарсия
Реал: Куртуа — Карвахаль, Милитан, Рамос, Марсело — Модрич, Каземиро, Вальверде (Кроос, 85) — Родриго (Васкес, 74), Бензема (Йович, 90+4), Асенсио (Винисиус, 74)
Предупреждения: Р. Гарсия, Д. Гарсия, Муниаин, Берчиче — Рамос, Каземиро