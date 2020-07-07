Гол Лукаса Окампоса принес "нервионцам" три балла.
Севилья - Эйбар, getty images
07 июля 2020, 00:59
Севилья в поединке 34-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле Эйбар.
Судьбу поединка решил точный удар Лукаса Окампоса в начале второй половины игры. "Оружейники" так и не смогли, что-либо изменить.
Севилья — Эйбар 1:0
Гол: Окампос, 56
Севилья: Вацлик — Навас, Диего Карлос, Гомес (Гудель, 79), Эскудеро (Регилон, 80) — Банега, Фернандо, Торрес (Хордан, 63) — Окампос, Де Йонг (Эн Несири, 63), Эль Хаддади (Сусо, 79)
Эйбар: Дмитрович — Техеро, Оливейра, Бургос, Рафа — Альварес (Атиенца, 88) — Кристофоро, Диоп (Де Блазис, 77), Экспозито (Кике, 68), Инуи (Леон, 77) — Энрич (Шарлес, 88)
Предупреждения: Гомес, Банега — Альварес