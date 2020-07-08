Испания

"Кельты" заработали один балл в матче Ла Лиги.

Атлетико в поединке 35-го тура чемпионата Испании пожаловал в гости к Сельте и не смог добыть победу.

Подопечные Симеоне очень быстро открыли счет благодаря точному удару Альваро Мораты, но "кельты" восстановили паритет в начале второго тайма. Больше счет в матче не менялся.

Сельта — Атлетико 1:1

Голы: Бельтран, 49 — Мората, 1

Сельта: Бланко (Вильяр, 81) — Мальо, Айду, Мурильо, Саенс, Оласа — Бельтран, Йокушлу, Мендес (Рафинья, 60) — Аспас (Брадарич, 90+2), Смолов (Мина, 59)

Атлетико: Облак — Ариас, Савич, Хименес, Лоди (Санчес, 69) — Коке, Льоренте (Витоло, 68), Томас (Эррера, 68), Сауль — Корреа (Лемар, 73), Мората (Шапоньич, 88)

Предупреждения: Мендес, Саенс, Мурильо — Лоди, Хименес, Эррера