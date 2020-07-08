Состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании.
Хетафе - Вильярреал 1:3, Getty Images
08 июля 2020, 23:40
Крупная победа Бетиса над Осасуной практически гарантировала севильцам сохранение прописки в Примере — до зоны вылета за три тура до финиша 12 очков, но у Мальорки игра в запасе.
Обыграв Хетафе, Вильярреал укрепился на пятом месте, сократив отставание от Севильи и увеличив преимущество над своим сегодняшним соперником до четырех очков.
Бетис — Осасуна 3:0
Голы: Родригес, 4, Педраса, 25, Аленья, 90+7.
Бетис: Мартин — Эмерсон, Манди, Феддал, Морено — Хоакин (Тельо, 64), Родригес, Гуардадо (Карвальо, 74), Педраса (Аленья, 74) — Иглесиас (Морон, 86), Фекир (Хуанми, 86).
Осасуна: Эррера — Видаль, Аридан, Д.Гарсия, Лато (Ронкалья, 70) — Кике (Адриан, 60), Брашанац (Эступиньян, 46), Монкайола, Мерида И.Перес, 78), Торрес (Ойер, 46) — Арнаис.
Предупреждения: Карвальо — Д.Гарсия, Аридан, Мерида, Лато, Эступиньян.
Хетафе — Вильярреал 1:3
Голы: Дуро, 80 — Касорла, 66, с пенальти, 86, с пенальти, Пенья, 90+3.
Хетафе: Сория — Ньом, Джене, Эчейта, Оливера — Хасон (Портильо, 69), Арамбарри, Тимор (Дуро, 69), Кукурелья — Максимович, Мата (Анхель, 57).
Вильярреал: Асенхо — Пенья, Альбиоль, Торрес, А.Морено — Замбо-Ангисса, Иборра — Чуквезе (Мои Гомес, 52), Касорла, Онтиверос — Ж.Морено.
Предупреждения: Сория, Арамбарри, Анхель, Портильо — Морено.