Завершился матч 36-го тура Примеры.
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11 июля 2020, 22:30
Завершился поединок 36-го тура чемпионата Испании Барселона на выезде обыграла Вальядолид, забив один безответный гол.
Таким образом, каталонц остались на втором месте, а "фиолетовые" сохранили за собой 14-ю позицию.
Вальядолид — Барселона 0:1
Голы: Видаль, 15
Вальядолид: Масип — Мойяно, Кико, Санчес, Гарсия (Начо, 29) — Феде, Фернандес (Эрсиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Кике — Плано (Рубио, 80), Гвардиола (Рамирес, 61)
Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгре (Араухо, 57), Пике, Семеду — Бускетс (Хуниор, 74), Пуч (Ракитич, 57), Роберто, Видаль — Гризманн (Суарес, 46), Месси
Предупреждения: Алькарас, Кике — Ленгле, Бускетс