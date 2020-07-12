Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Атлетико – Бетис, Getty Images
12 июля 2020, 08:48
Атлетико минимально обыграл на своем поле Бетис со счетом 1:0 в матче 36-го тура Примеры. На 74-й минуте матча единственный гол забил Диего Коста.
"Матрасники" завершали поединок в меньшинстве после удаления защитника Эрмосо.
Атлетико – Бетис 1:0
Гол: Диего Коста, 74.
Атлетико: Облак, Эрмосо, Савич, Триппьер (Арьяс, 42), Лоди, Томас, Сауль (Витоло, 55), Льоренте (Карраско, 55), Коке, Корреа (Фелипе, 61), Мората (Диего Коста, 55).
Бетис: Дани Мартин, Бартра, Барраган (Эмерсон, 70), Сидней, Морено (Тельо, 83), Вильям Карвальо (Хоакин, 70), Родригес, Каналес, Гуардадо (Педраса, 43), Фекир, Морон (Иглесиас, 83).
Предупреждения: Савич, Барраган, Феддаль, Эмерсон.
Удаление: Эрмосо, 57.