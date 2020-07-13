Испания

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги.

В воскресенье, 12 июля, Севилья на своем поле принимала Мальорку.

Хозяева одолели гостей в два гола, при этом, если посмотреть на статистику ударов по воротам, то здесь абсолютное равенство: 14 в сторону ворот, 5 из которых – в створ у каждой из команд.

Севилья – Мальорка 2:0

Голы: Окампос, 41 (с пенальти), Эн-Несири, 84

Севилья: Боно – Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон – Хордан (Гудель, 70), Фернандо, Банега (Васкес, 82) – Окампос (де Йонг, 82), Эль-Хаддади (Сусо, 70), Торрес (Эн-Несири, 63)

Мальорка: Рейна – Посо, Седлар, Раилло, Гамес Лопес (Пратс, 72) – Родригес, Севилья (Сене, 86), Баба (Джуниор, 65) – Кубо (Чаваррия, 86), Будимир, Кучо (Трайковски, 72)

Предупреждения: Хордан, Боно, Эн-Несири – Будимир, Гамес.