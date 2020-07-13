Вашему вниманию видеообзор 36-го тура Примеры.
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13 июля 2020, 10:58
В рамках поединка 36-го тура чемпионата Испании Валенсия на чужом поле минимально уступила Леганесу
Три очка позволили "огурцам" подняться за 18-ю строчку в турнирной таблице, а "летучие мыши" остаются на 9-й позиции.
Леганес – Валенсия 1:0
Гол: Рубен Перес, 18 (с пенальти)
Леганес: Куэллар – Росалес, Тарин, Авазием, Сиовас, Сильва – Р.Гарсия, Амаду, Р. Перес (Росерио, 86), Родригес (Хиль, 22; Авилес, 86) – Герреро (Меса, 62)
Валенсия: Доменек – Васс (Флоренци, 64), Габриэль (Ли Кан Ин, 74), Диахаби, Хауме (Черышев, 64) – Коклен, Парехо, Кондогбиа (Ф.Торрес, 46), Гедеш – Гамейро (Собрино, 86), Гомес
Предупреждения: Васс, Меса, Руибаль, Авазьем, Ресио
Удален: Сильва, 54.