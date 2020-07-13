Президент Ла Лиги прокомментировал решение суда отменить дисквалификацию Манчестер Сити.
ХАВЬЕР ТЕБАС, GETTY IMAGES
13 июля 2020, 14:35
Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд принял апелляцию Манчестер Сити. "Горожане" смогут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Однако это решение не понравилось президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.
"Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, чтобы обжаловать решения в футболе".
"Швейцария – страна с богатой историей арбитража, но CAS – не соответствует стандартам", — приводит слова Тебаса Sky Sports.
Отметим, что Манчестер Сити отделался лишь штрафом в 10 миллионов евро.