Испания

Президент Ла Лиги прокомментировал решение суда отменить дисквалификацию Манчестер Сити.

Сегодня, 13 июля, Спортивный арбитражный суд принял апелляцию Манчестер Сити. "Горожане" смогут выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Однако это решение не понравилось президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

"Нам нужно пересмотреть, является ли CAS подходящим органом, чтобы обжаловать решения в футболе".

"Швейцария – страна с богатой историей арбитража, но CAS – не соответствует стандартам", — приводит слова Тебаса Sky Sports.

Отметим, что Манчестер Сити отделался лишь штрафом в 10 миллионов евро.