Испания

Атлетико и Севилья присоединились к Реалу и Барселоне.

Атлетико и Севилья получили путевку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Это стало возможным благодаря тому, что Вильярреал потерпел поражение в поединке против Реала Сосьедад и лишился математических шансов настичь оппонентов.

Отметим, что еще двумя представителями Испании в Лиге чемпионов традиционно станут Реал и Барселона, которые гарантировали себе участие в главном еврокубковом турнире ранее.

Напомним, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов по-прежнему участвуют Атлетико, Реал и Барселона.