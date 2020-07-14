Испания

Мадридцы продолжили свою победную серию, минимально обыграв Гранаду (2:1).

В заключительном матче 36-го тура Ла Лиги Гранада принимала мадридский Реал. Подопечные Зинедина Зидана продолжают лидировать в турнирной таблице, но не должны были терять очки в отчетном поединке, дабы не дать никакой надежде Барселоне. К чести мадридцев, они провели выдающийся первый тайм, который и предрешил судьбу встречи. Гости сразу же завладели игровым и территориальным преимуществом, оккупировав чужую половину поля. Там им не удавалось действовать достаточно остро, но это не помешало забить быстрый гол. На 10-й минуте Менди получил пас от Каземиро, после чего не увидел свободных партнеров и взял игру на себя, завершив свой проход мощным ударом под перекладину – 0:1.

Поведя в счете, мадридцы не остановились на достигнутом, продолжив контролировать мяч. Команда Зидана довольно быстро удвоила преимущество в счете – Модрич отпасовал на Бензема, а Карим сместился в центр и пробил мимо Силвы – 0:2. После этого Реал не отдал мяч сопернику. Продолжив полностью контролировать ход игры. Гости разыгрывали классные комбинации на чужой половине поля, играя в свое удовольствие. Время от времени дело доходило до ударов по воротам, но они не несли реальной угрозы для Силвы.

Со временем Гранада перехватила инициативу, перебравшись на чужую половину поля. Хозяева неоднократно загружали мяч в штрафную, одна из таких подач едва не привела к забитому голу. Дуарте пробил головой в нижний угол ворот, но Куртуа потащил мяч. Ближе к завершению первой половины встречи мадридцы снова активно пошли вперед и едва не забили после удара Бензема – Силва выручил свою команду, переведя мяч на угловой. Через минуту Иско мог отличиться после ошибки Силвы на выходе, но мяч не долетел до своей цели, попав в Санчеса. На перерыв команды отправились при комфортном преимуществе гостей.

После возобновления игры Реал выглядел совсем не так хорошо, как в первом тайме. Подопечные Зидана практически всю вторую 45-минутку действовали вторым номером, играя на удержание счете. "Насриды" сумели рано возобновить интригу, забив быстрый гол. Мачис получил пас из глубины поля и послал мяч между ног Куртуа — 1:2. Пропустив, мадридцы не сделали выводов, позволив сопернику и дальше контролировать мяч. Гранада оккупировала чужую половину поля, проводя атаку за атакой, а Реал лишь изредка успокаивал игру, время от времени уводя ее со своей половины поля.

Через некоторое время команда Зидана все же перехватили инициативу после выхода на поле Родриго и Асенсио. Гости провели несколько содержательных атак, но ни одна из них не завершилась ударом по воротам. После активного отрезка в исполнении Реала хозяева снова пошли вперед и стали зарабатывать стандарт за стандартом. Мяч многократно загружался в штрафную площадь, но выиграть борьбу на втором этаже андалусийцам не удавалось. Зато они были очень близки к тому, чтобы забить с игры. Азиз, казалось, пробил уже наверняка с близкого расстояния, но Рамос пришел на помощь Куртуа и выбил мяч с линии ворот.

До окончания встречи "насриды" нанесли еще несколько ударов по воротам, но таких шансов, как у Азиза, уже не было. Мадридцам в итоге удалось удержать победный счет, который принес команде очередные три очка. Уже в следующем матче подопечные Зидана могут досрочно выиграть национальный чемпионат. Гранада же осталась десятой, практически потеряв шансы на выход в Лигу Европы.

В 37-м туре Гранада отправится в гости к Мальорке, а Реал примет Вильярреал.

Гранада — Реал 1:2

Голы: Мачис, 50 — Менди, 10, Бензема, 16

Гранада: Силва — В. Диас (Пуэртас, 46), Санчес, Дуарте, Диаш — Азиз, Эррера (Брайс, 75) — Фулькье (Монторо, 54), Вико (Кортес, 75), Мачис (Кейбаши, 84) — Фернандес

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Вальверде (Асенсио, 64), Бензема, Иско (Родриго, 64)

Предупреждения: Дуарте, Диаш — Менди, Куртуа