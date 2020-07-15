Испания

В список игроков на поединок 37-го тура попали 24 футболиста.

Реал огласил состав, который будет в распоряжении Зинедина Зидан в матче 37-го тура против Вильярреала.

Отметим, что "сливочные" в случае победы досрочно выиграют золотые медали чемпионата Испании.

В обойму мадридцев вернулись Эден Азар и Начо Фернандес, которые восстановились после травм.

Матч Реал — Вильярреал начнется 16 июля в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.