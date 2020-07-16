Испания

Стали известны стартовые составы команд на матч 37 тура Ла Лиги между мадридским Реалом и Вильярреалом .

На Эстадио Альфредо Ди Стефано мадридский Реал может оформить досрочное чемпионство в случае победы над Вильярреалом. Главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан не стал экспериментировать с большим количеством центральных полузащитников. Вместо этого французский специалист выпустил в основе вингеров Родриго и Эдена Азара. который оправился после очередной травмы и готов сыграть с первых минут.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго, Бензема, Азар

Запасные: Ареола, Асенсио, Начо, Милитан, Б. Диас, Йович, Васкес, Винисиус, М. Диас, Вальверде, Иско, Бэйл

Вильярреал: Асенхо — Пенья, Гаспар, Шакла, Торрес, Кинтилья — Чуквезе, Морланес, Замбо-Ангисса, Гомес — Ж. Морено

Запасные: Фернандес, Ратиу, Иборра, Тригерос, Лосано, Касорла, Ниньо, Альбиоль, Баэна, А. Морено, Сориано, Онтиверос

Матч Реал — Вильярреал начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.