Испания

В матче 37-го тура чемпионата Испании Вальядолид не смог ничего противопоставить Эйбару.

В ничего не решавшем матче 37-го тура первенства Ла Лиги Эйбар обыграл дома Вальядолид и обошел соперника в турнирной таблице.

Судьба матча решилась в первом тайме после голов Бигаса и Инуи. Хотя после перерыва гости смогли сократить счет до минимума, но в компенсированное время пропустили еще раз.

Эйбар — Вальядолид 3:1

Голы: Бигас, 21, Инуи, 28, де Блазис, 90+2, с пенальти — Гвардиола, 71.

Эйбар: Йоэль — Техеро, Оливейра Бургос, 49), Бигас, Рафа — Альварес (Диоп, 46), Экспосито — Леон (Кристофоро, 79), Инуи (Шарлес, 65), Де Блазис — Кики (Энрич, 79).

Вальядолид: Каро (Перес, 65) — Мойяно, Оливас (Атонито, 32), Санчес, Мартинес — Эрвиас (Виктор Гарсия, 61), Фернандес, Феде, Суарес (Гвардиола, 46) — Рамирес, Унал.

Предупреждения: Рафа, Альварес, Бургос, де Блазис.

На 71-й минуте Гвардиола не реализовал пенальти (вратарь).