Испания

Каталонцы бесславно прекратили борьбу за титул чемпиона Испании сезона-2019/20.

Перед 37-м туром Барселоне нужно было надеяться, что Реал не наберет в оставшихся двух матчах двух очков, а также самой обыгрывать Осасуну и Алавес.

Как бы ни разворачивались события в Мадриде, Барселона не справилась со своей обязательной частью программы, дома проиграв Осасуне. Хосе Арнаис вывел гостей вперед на 15-й минуте. Лионель Месси во втором тайме сравнял счет. Этого было мало для сохранения шансов на чемпионство, но в добавленное время Роберто Торрес и вовсе огорошил "сине-гранатовых", забив еще один гол в их ворота – 2:1 в пользу Осасуны.

А в Мадриде Реал обыграл Вильярреал 2:1 и стал новым чемпионом Испании!

Барселона – Осасуна 1:2

Гол: Месси, 62 — Арнаис, 15, Роберто Торрес, 90+4.

Барселона: Тер Штеген – Семеду (Артуро Видаль, 59), Пике, Ленгле, Фирпо (Альба, 79) – Роберто, Ракитич (Бускетс, 67), Пуиг (Де Йонг, 79) – Месси, Брайтвайте (Суарес, 59), Фати.

Осасуна: Серхио Эррера – Начо Видаль, Аридане, Рауль Навас, Давид Гарсия, Эступиньян (Лато, 90+2)– Брашанац (Ойер, 46), Монкайола (Роберто Торрес, 85), Иньиго Перес – Хосе Арнаис (Гальего, 71), Адриан (Барха, 70).

Предупреждения: Семеду, Ракитич, Пике, Фирпо – Эступиньян.

На 77-й минуте удален Гальего (прямая красная карточка).