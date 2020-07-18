Испания

Тренерский штаб Барселоны сделает допустимые пять замен, только если даст сыграть всем трем вратарям.

Барселона огласила заявку на заключительный матч чемпионата Испании-2019/20 против Алавеса. В список вошли только 16 человек, среди которых три вратаря.

"У нас 16 игроков в заявке, больше нет. Нужно быть последовательными и думать про Лигу чемпионов, где у нас тоже есть дисквалифицированные и травмированные футболисты. Это не то решение, которое принимается самолично. Мы все осведомлены о том, какие могут быть последствия", — цитирует Кике Сетьена AS.

Вратари: Тер Штеген, Нето, Арнау.

Защитники: Семеду, Ленгле, Альба, Роберто, Араухо.

Полузащитники: Бускетс, Де Йонг, Видаль, Пуиг.

Нападающие: Суарес, Месси, Брайтвейт, Фати.

Матч Алавес – Барселона состоится завтра, 19 июля. Начало игры – в 18:00 по киевскому времени.