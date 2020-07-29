Хавбек может получить наказание за демарш внутри команды.
Артур, getty images
29 июля 2020, 13:31
Руководство Барселоны рассматривает вариант с применением дисциплинарных санкций к полузащитнику Артуру Мело, сообщает Barca Blaugranes.
По данным источника, бразильский футболист больше не хочет тренироваться или играть в футболке каталонцев в рамках Лиги чемпионов, а намерен как можно скорее присоединиться к Ювентусу.
Отмечается, что Артур хочет договориться с клубом о досрочном прекращении контракта, а Барса, в свою очередь, намерена наказать хавбека за демарш.
Бразилец провел 28 поединков в этом сезоне, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.