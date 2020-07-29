Испания

Хавбек может получить наказание за демарш внутри команды.

Руководство Барселоны рассматривает вариант с применением дисциплинарных санкций к полузащитнику Артуру Мело, сообщает Barca Blaugranes.

По данным источника, бразильский футболист больше не хочет тренироваться или играть в футболке каталонцев в рамках Лиги чемпионов, а намерен как можно скорее присоединиться к Ювентусу.

Отмечается, что Артур хочет договориться с клубом о досрочном прекращении контракта, а Барса, в свою очередь, намерена наказать хавбека за демарш.

Бразилец провел 28 поединков в этом сезоне, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.