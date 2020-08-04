Испания

Французский специалист опередил Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолу.

Известное французское издание L’Equipe определило лучшего тренера мира на данный момент.

Журналисты выбирали среди трех кандидатур, а победителем в данной номинации стал наставник мадридского Реала Зинедин Зидан.

По мнению издания, 48-летний специалист в настоящее время достоин звания лучшего тренера в мире больше, чем Юрген Клопп из Ливерпуля и Хосеп Гвардиола из Манчестер Сити.

Напомним, что по итогам минувшего сезона Зидан привел "сливочных" к триумфу в Ла Лиге, тогда как Ливерпуль под руководством Клоппа стал чемпионом АПЛ.

Манчестер Сити с Гвардиолой, в свою очередь, стал вторым в чемпионате Англии, однако "горожанам" еще предстоит ответный матч с Реалом в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.