Испания

Арсенал проявляет наибольший интерес к подписанию колумбийского хавбека.

Полузащитник Хамес Родригес в ближайшем будущем сменит клубную прописку, поскольку главный тренер Реала Зинедин Зидан больше не рассчитывает на него. Об этом сообщает AS.

По информации источника, 29-летний колумбиец попросил французского специалиста предоставить ему отдых в матче с Атлетиком, который состоялся 5 июля. Зидан удовлетворил просьбу своего подопечного, однако также решил окончательно больше не предоставлять ему возможностей.

Таким образом, Хамес уже провел свой последний поединок в футболке "сливочных" и вынужден искать новое место продолжения карьеры. Среди заинтересованных клубов называются Атлетико, ПСЖ и Арсенал, но конкретных предложений пока не было.

Наибольший же интерес к Хамесу Родригесу проявляет именно лондонский клуб, а Реал готов выслушать предложения. Ранее также сообщалось, что вариант с подписание колумбийского хавбека рассматривают Манчестер Юнайтед, Милан, Интер и Бенфика.