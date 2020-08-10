Челси заинтересован в услугах Серхио Региона, сообщает журналист Анджело Мангианте.

Однако, по его информации, для того, чтобы заполучить испанца, "синие" сначала должны продать Эмерсона или Маркоса Алонсо.

Фрэнк Лампард недоволен выступлениями своих левых защитников, ввиду чего ищет усиление на трансферном рынке. По информации ряда английских СМИ, приоритетом 42-летнего специалиста является Бен Чилвелл (Лестер).

В этом сезоне защитник выступает на правах аренды в Севилье, где провел 34 матча и забил 2 гола.