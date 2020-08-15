Испания

"Сине-гранатовые" неудачно провели минувший сезон.

Барселона унизительно уступила Баварии в Лиге чемпионов и потеряла шансы выиграть хоть какой-то трофей в этом сезоне.

Последний раз каталонцы не смогли победить в Лиге чемпионов, Ла Лиге и Кубке Испании в 2014 году. Тогда было второе место в чемпионате, четвертьфинал Лиги чемпионов и проигрыш Реалу в финале Кубка.

Отметим, что в этом сезоне в Ла Лиге "сине-гранатовые" финишировали вторыми после Реала, а в Кубке выбыли на стадии четвертьфинала от Атлетика.

Напомним, что Барселона пропустила восемь голов впервые с 1946 года.