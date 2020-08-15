Испания

Аргентинец недоволен ситуацией внутри клуба.

Нападающий Барселоны Лионель Месси намерен покинуть нынешнюю команду летом 2021 года, сообщает Cadena Cope.

По данным источника, аргентинец окончательно разочаровался в системе управления в клубе после поражения от Баварии в Лиге чемпионов, и не намерен продлевать свой контракт, который истекает в следующем году.

Отмечается, что лишь реорганизация клуба и смена наставника могут удержать Месси и повлиять на его решение продлить соглашение. Сообщается, что за ситуацией вокруг форварда наблюдает Интер и Манчестер Сити.

Вашему вниманию также предлагается видео голов и обзор матча между Барселоной и Баварией.