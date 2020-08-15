Испания

Аргентинский специалист может возглавить каталонский клуб в ближайшем будущем.

Маурисио Почеттино – основной кандидат на пост главного тренера Барселоны, сообщает Diario Sport.

По информации источника, президент клуба Жозеп Бартомеу считает аргентинского специалиста лучшей кандидатурой для смены поколения в команде. При этом, Бартомеу хотел назначить Почеттино еще в январе, но решил послушать Эрика Абидаля и клуб возглавил Кике Сетьен.

Примечательно, что кандидатуру Почеттино поддерживает лидер команды Лионель Месси.

48-летний специалист хотел бы подписать контракт на три года, в то время как руководство Барселоны предлагает ему сделку по схеме "1+1".

Отметим, что в сфере интересов Барселоны также Роналд Куман, Массимилиано Аллегри, Тьерри Анри, а вот Хави в списках нет.