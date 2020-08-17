Испания

Защитник может оказаться в мадридской команде.

Руководство мадридского Реала намерено в будущем приобрести защитника Лейпцига Дайота Упамекано, сообщает AS.

По данным источника, испанцы планируют заплатить клаусулу в размере 45 миллионов фунтов за французского игрока, но в следующее трансферное окно.

Напомним, защитник ранее продлил контракт с Лейпцигом, что нивелирует попытки покупки игрока в текущее межсезонье.

Также сам Упамекано, чья команда будет вскоре выступать в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ, высказал свое мнение о будущем сопернике.