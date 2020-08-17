Испания

Нападающий Барселоны, возможно, отыграл последний сезон за каталонский клуб.

Аякс проявляет интерес к Луису Суаресу, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Барселону ожидает омоложение состава в ближайшее время, и уругвайский нападающий может покинуть клуб.

Спортивный директор Аякса Марк Овермарс уже имеет опыт подобных сделок, когда в клуб вернулись возрастные Клаас Ян Хунтелар и Дейли Блинд.

Контракт Суареса с Барселоной рассчитан еще на один сезон, и Аякс готов предложить ему годичное соглашение с автоматической опцией продления на один сезон, если он проведет порядка 60% игр на поле.

Напомним, что Суарес выступал за Аякс с 2007 по 2011 год.