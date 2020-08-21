Испания

Football.ua представляет анонс финала Лиги Европы-2019/20.

Уже сегодня решится судьба обладателя трофея Лиги Европы сезона-2019/20. В финале ознаменованного коронавирусом турнира сойдутся Севилья и – увы для украинского футбола – Интер.

Севилья – Интер

Пятница, 21 августа, 22:00. Рейн Энерги Штадион, Кельн. Главный арбитр – Данни Маккелли (Шотландия). Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

"В матчах Лиги Европы играют по 22 человека, а побеждает всегда Севилья" – такая переиначенная фраза Гари Линекера вполне подошла бы в качестве эпиграфа к отчету о матче испанской команды с Манчестер Юнайтед в полуфинале. "Красные дьяволы" выглядели острее, но Севилья как безжалостный хищник, наказала манкунианцев за несколько ошибок — 2:1.

Противостоять "нервионцам" будет еще один такой же хищник, Интер. Миланцы в полуфинале практически ничего не позволили создать Шахтеру (за исключением пары моментов у Мораеса да дальнего удара Антонио), зато мастерски наказали "горняков" едва ли не за каждую ошибку – 5:0.

Севилья является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы: "красно-белые" выигрывали турнир пять раз (с учетом Кубка УЕФА). В последний раз трофей был завоеван в 2016 году в игре с Ливерпулем (3:1), после чего в турнире побеждали Манчестер Юнайтед, Атлетико и Челси.

Впрочем, и Интер проявил себя во втором по престижности еврокубке, выиграв трофей трижды. Правда, все это было в рамках Кубка УЕФА и еще в 90-х: "нерадзурри" триумфовали в 1991, 1994 и 1998, а в 1997 уступили в финале Шальке (0:1, 1:0, 1:4 в серии пенальти). После Интера в 1999 году Кубок УЕФА выиграла Парма, и с тех пор итальянские клубы не то, что не выигрывали – даже не выходили в финал турнира.

При своих пяти победах Севилья ни разу не уступала в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы. Впрочем, статистика в футбол не играет, и фаворитом противостояния она не считается. Букмекеры оценивают ее шансы на победу в 3,4, в то время, как интеровские – в 2,14.

Интересные факты

- Севилья – самая успешная команда в истории Лиги Европы/Кубка УЕФА. Она выиграла все пять своих предыдущих финалов.

- Интер сыграет в своем десятом финале еврокубка, 5 из которых приходятся на Лигу Европы. В предыдущих четырех "нерадзурри" трижды победили и один раз проиграли.

- Ромелу Лукаку забивает в десяти матчах Лиги Европы подряд, что является рекордом турнира.

- Эвер Банега успел поиграть и за Севилью, и за Интер.

Путь к финалу

Севилья: первое место (15 очков) в группе с АПОЭЛем, Карабахом и Дюделанжем; Клуж (0:0, 1:1), Рома (2:0), Вулверхэмптон (1:0), Манчестер Юнайтед (2:1).

Интер: третье место (7 очков) в группе ЛЧ с Барселоной, Боруссией Д и Славией; Лудогорец (2:0, 2:1), Хетафе (2:0), Байер (2:1), Шахтер (5:0).

Ориентировочные составы

У Севильи нет ни травм, ни дисквалификаций – Хулен Лопетеги способен бросить в бой всех сильнейших. У Интера под вопросом участие в матче Алексиса Санчеса, который в матче с Шахтером просидел на скамье запасных после травмы. Точно не сыграет Матиас Весино, но вряд ли это можно назвать критичной проблемой для Антонио Конте.

Этот матч точно станет прощальным в футболке Севильи для Эвера Банеги, который выигрывал Лигу Европы с "рохибланкос" в 2015 и 2016 годах. После этого он отправится в Саудовскую Аравию выступать за Аль-Шабаб.

Севилья: Буну – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Хордан, Фернандо, Банега – Сусо, Эн-Несири, Окампос.

Интер: Ханданович – Годин, Де Врей, Бастони – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Мартинес, Лукаку.

Не сыграет: Весино.

прогноз 1:0

Евгений Музыка, Football.ua