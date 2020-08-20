Испания

"Сине-гранатовые" усилились 17-летним хавбеком на перспективу.

Барселона на своем официальном сайте объявила о презентации полузащитника Лас-Пальмаса Педро Гонсалеса, или просто Педри, в качестве своего футболиста.

"Сине-гранатовые" завершили процедуру трансфера 17-летнего испанца еще в сентябре прошлого года, однако прошлый сезон он выступал за Лас-Пальмас на правах аренды и только сейчас присоединился к каталонскому клубу.

Сообщалось, что переход Педри обошелся Барселоне в 5 миллионов евро. Его контракт с новым клубом рассчитан до лета 2022 года.

В минувшем сезоне испанский хавбек провел за Лас-Пальмас 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.