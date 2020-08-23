Испания

Левый защитник Аякса может стать игроком каталонского клуба.

Барселона находится в поисках левого защитника, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб проявляет интерес к Николасу Тальяфико. Аякс готов его подать ориентировочно за 25 миллионов евро. Барселона считает запросы нидерландской команды приемлемыми.

Кроме того, интерес к Тальяфико проявляет Лестер Сити. Барселона также рассматривает вариант с защитником Валенсии Хосе Гайя.

Тальяфико в сезоне-2019/20 провел 38 поединков, забив пять голов и сделав семь результативных передач.