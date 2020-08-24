Испания

"Зелено-полосатые" сумели добыть путевку в высший дивизион Испании.

В финале плей-офф за выход в Ла Лигу между собой играли Жирона и Эльче. На 61-й минуте удаление получил Кристиан Стуани, которое, в итоге, повлияло на ход встречи.

Развязка наступила на 96-й минуте — Пере Милья отправил мяч в сетку ворот и позволил Эльче вернуться в Примеру впервые с сезона-2014/15.

Жирона - Эльче 0:1

Гол: Милья, 90+6.

Жирона: Риесго — Маффео (Алькала, 90+10), Хуанпе, Микель, Мохика - Диаманка (Искьердо, 90+8), Гранель, Адай, Саис (Гальяр, 90+8), Борха Гарсия - Стуани.

Эльче: Бадия, — Верду (Фидель, 75), Кальво, Хосема, Оскар Хиль — Хуан Крус, Иван Санчес (Мфулю, 90+3), Фолч (Эскриче, 75), Хосан (Виктор Родригес, 46), Нино — Жонатас (Милья, 52).

Предупреждения: Гранель, Жонатас, Иван Санчес, Виктор Родригес, Милья.

Удален: Стуани, 61.