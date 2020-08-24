Испания

Главный тренер Барселоны сохраняет веру в левого защитника "блаугранас".

Роналд Куман провел беседу с Хорди Альбой, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, голландский специалист заверил игрока, что рассчитывает на него. Кроме того, Куман рассчитывает увидеть лучшую версию Альбы.

В сезоне-2019/20 в рамках Примеры Альба провел 27 игр: на его счету два гола и шесть результативных передач.

Напомним, что контракт Альбы с Барселоной рассчитан до лета 2024 года.