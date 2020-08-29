Испания

Нападающий Лацио заинтересовал каталонский клуб.

Барселона находится в поисках форварда, сообщает AS со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, каталонский клуб проявляет интерес к Чиро Имообиле из Лацио. В 30-летнем футболиста видят замену Луису Суаресу.

В сезоне-2019/20 Иммобиле стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии – он забил 36 голов и опередил Криштиану Роналду (Ювентус).

Иммобиле ведет переговоры с Лацио о продлении контракта. Он хочет получать больше трех миллионов евро, которые зарабатывает сейчас, а римский клуб не готов ему значительно повысить зарплату.

Это означает, что уход футболиста, в том числе в Барселону, не исключен.