Испания

Нападающий каталонской команды твердо намерен покинуть клуб.

Лионель Месси решил покинуть Барселону и свое решение не изменит.

Как сообщает журналист RAC1 Жерар Ромеро, 33-летний футболист известил руководство клуба, что не явится на прохождение медицинского осмотра перед началом тренировочного процесса, который в себя включает также тест на COVID-19.

Напомним, что клаусула Месси составляет 700 миллионов евро, а возможность покинуть клуб истекла 30 мая.

Ранее сообщалось, что Барселона не собирается отпускать Месси бесплатно.