Хорватский хавбек больше не является игроком Барселоны.
Иван Ракитич, ФК Севилья
01 сентября 2020, 15:48
Севилья завершила подписание полузащитника Барселоны Ивана Ракитича. Об этом сообщает официальный сайт "красно-белых".
32-летний хорват перешел в андалузский клуб на постоянной основе, поставив подпись под соглашением, которое будет рассчитано до 30 июня 2024 года.
Трансфер Ракитича обошелся Севилье в 1,5 миллионов евро. Еще 9 миллионов евро Барселона получит в качестве различных бонусов.
Напомним, Иван Ракитич выступал за Севилью в период с 2011 по 2014 год, пока не перебрался на Камп Ноу. В сезоне-2019/20 на его счету 42 матча во всех турнирах, один гол и пять ассистов.