Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь.

Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб Пришли Ушли

Барселона

 Мусса Ваге (з. Паок, ва) Карлес Аленья (п, Хетафе, ар)

Реал Мадрид

 - Такефусо Кубо (п, Хетафе, ар), Лука Йович (н. Айнтрахт Ф, ар)

Атлетико

 Мусса Дембеле (н, Лион, ар) Диего Коста (н, са), Ману Санчес (з. Осасуна, ар)

Севилья

 - -

Вильярреал

 Этьенн Капу (п. Уотфорд, 2), Санти Касерес (п, Америка, ва) Таке Кубо (п. Реал, ва)

Хетафе

 Таке Кубо (п. Реал, ар за 1,25), Карлос Аленья (п, Барселона, ар) Леандро Чичидзола (в. Картахена, са), Абдулай Диаби (п. Спортинг, ва)

Реал Сосьедад

 - -

Валенсия

 - -

Атлетик

 - -

Гранада

 - -

Бетис

 - -

Алавес

 - Таварес (з, Бенфика, ва)

Эйбар

 Алейш Гарсия (п. Динамо Бухарест, са) Роберто Олабе (п. Тондела, ар), Хосе Мартинес (з. Даллас, ?), Дамиан Кадзер (п. Аланьяспор, ар за 150 000)

Леванте

 - -

Вальядолид

 - -

Сельта

 Мартин (з. Майнц, ар) -

Гранада

 - -

Осасуна

 Ману Санчес (з. Атлетико, ар)

Брэндон (н. Леганес, ар)

 

Эльче

 Йохан Мохика (з. Жирона, ар) -

Уэска

 Мусто (п. Интернасьонал, ва) -

Кадис

 Хайме Наварро (п. Альбасете, ва),  Серхи Гонсалес (п. Тенерифе, ар)

 

 