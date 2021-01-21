Football.ua предлагает следить за всеми переходами испанской Примеры во время зимнего трансферного окна.
Сокращения:
ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент
н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь.
Предлагаем вам следить за переходами футболистов в указанной таблице:
Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|
Барселона
|Мусса Ваге (з. Паок, ва)
|Карлес Аленья (п, Хетафе, ар)
|
Реал Мадрид
|-
|Такефусо Кубо (п, Хетафе, ар), Лука Йович (н. Айнтрахт Ф, ар)
|
Атлетико
|Мусса Дембеле (н, Лион, ар)
|Диего Коста (н, са), Ману Санчес (з. Осасуна, ар)
|
Севилья
|-
|-
|
Вильярреал
|Этьенн Капу (п. Уотфорд, 2), Санти Касерес (п, Америка, ва)
|Таке Кубо (п. Реал, ва)
|
Хетафе
|Таке Кубо (п. Реал, ар за 1,25), Карлос Аленья (п, Барселона, ар)
|Леандро Чичидзола (в. Картахена, са), Абдулай Диаби (п. Спортинг, ва)
|
Реал Сосьедад
|-
|-
|
Валенсия
|-
|-
|
Атлетик
|-
|-
|
Гранада
|-
|-
|
Бетис
|-
|-
|
Алавес
|-
|Таварес (з, Бенфика, ва)
|
Эйбар
|Алейш Гарсия (п. Динамо Бухарест, са)
|Роберто Олабе (п. Тондела, ар), Хосе Мартинес (з. Даллас, ?), Дамиан Кадзер (п. Аланьяспор, ар за 150 000)
|
Леванте
|-
|-
|
Вальядолид
|-
|-
|
Сельта
|Мартин (з. Майнц, ар)
|-
|
Гранада
|-
|-
|
Осасуна
|Ману Санчес (з. Атлетико, ар)
|
Брэндон (н. Леганес, ар)
|
Эльче
|Йохан Мохика (з. Жирона, ар)
|-
|
Уэска
|Мусто (п. Интернасьонал, ва)
|-
|
Кадис
|Хайме Наварро (п. Альбасете, ва),
|Серхи Гонсалес (п. Тенерифе, ар)